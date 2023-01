Il faut tout d’abord savoir distinguer entre deux types de panneaux solaires qui ne se valent pas. Il y a le panneau solaire dit « thermique » et les panneau solaire photovoltaïque.

Concernant le premier, il a pour objectif d’utiliser les rayons solaires afin de réchauffer un fluide caloporteur qui va ensuite être déversé dans les parois d’une cuve contenant de l’eau qu’il pourra, à son tour, faire chauffer. Il va ainsi permettre d’avoir de l’eau chaude presque gratuitement et peut être combiné avec un système de chauffage permettant de faire augmenter la température de votre intérieur. Il est donc très intéressant pour faire de grandes économies sur vos factures d’électricité puisqu’il élimine son utilisation liée au chauffe-eau ainsi que celle liée aux chauffages.



Où et comment doivent être placés les panneaux solaires ? Les panneaux solaires utilisent l'énergie solaire captée à travers une certaine couche de matériaux. De ce fait, il va soi que plus l'exposition au soleil est longue et efficace, plus cet investissement sera rapidement amorti et plus l'énergie thermique ou électrique crées sera importante. Il est donc très important de bien placer ses panneaux solaires afin d'en optimiser leur utilisation.

Pour cela, si votre toiture bénéficie d’une bonne exposition, alors c’est un endroit idéal où les installer. La meilleur orientation pour placer son panneau solaire est vers le sud. En revanche, ce n’est pas une obligation.

L’inclinaison a aussi son importance ! En effet, les spécialistes préconisent une inclinaison à 30 degrés pour pouvoir jouir d’un meilleur rendement de vos installations solaires.

Notez que si vos panneaux sont orientés au nord et ont un inclinaison trop ou pas assez importante, leur rentabilité peut vite devenir discutable. Si votre toiture ne permet pas ce type d’exposition, pensez à installer vos panneaux sur votre terrain, dans un endroit dégagé sans arbres autour. L’ombre émise par des objets alentours peut en effet altérer la quantité de production d‘énergie de votre dispositif.



Quelle surface choisir pour ses panneaux solaires Pour choisir la surface adéquate de panneaux solaires nécessaire au bon fonctionnement de tous vos appareils, il faudra prendre plusieurs éléments en considération :

Votre consommation mensuelle : Le nombre d’appareils électroménagers utilisés peut être différent d’un foyer à un autre. Référez-vous à vos factures d’électricité afin d’avoir une idée du nombre de Kwatt que vous utilisez quotidiennement.

La productivité de vos panneaux : En fonction du matériel et de sa technologie, le rendement au m² ne sera pas le même et il faudra plus de surface pour des panneaux à plus faible rendement.

Votre situation géographique : Les habitants des pays du sud comme le Maroc où les rayons solaires sont extrêmement puissants n’auront pas besoin d’investir dans autant de panneaux que ceux qui vivent plus au Nord qui devront compenser le manque de soleil par une plus grande surface de production. Dans tous les cas, c’est à un expert de vous faire une estimation de la surface nécessaire en fonction de ces éléments. Ainsi, vous aurez une idée du prix que cela devrait vous coûter, et vous pourrez juger du bien fondé de cet investissement.

Les critères à prendre en compte pour choisir son panneau solaire thermique Investir dans des panneaux solaires thermiques peut être extrêmement intéressant d’un point de vue environnemental mais aussi financier. Ils vous permettront de ne pas dépendre de votre fournisseur d’électricité pour vous chauffer ou faire réchauffer votre eau. Et en cas de coupure quelconque due aux intempéries ou à un problème technique, vous voici toujours pourvus en énergie solaire ! Il se peut même que vous en ayez plus que ce dont vous avez besoin. Mais ceci dépend avant tout de certains critères qu’il est indispensable de prendre en compte lors de choix de vos panneaux. Et il convient d’y prendre garde pour ne pas dilapider votre argent inutilement et vous retrouver à devoir compléter vos dépenses énergétiques sur votre abonnement EDF. Voici donc quelques astuces à connaître pour que votre investissement dans le solaire soit rentable :

La qualité de vos installation : Il est absolument primordial de veiller à choisir des panneaux de qualité pour un rendement optimisé. Pour cela, il convient de choisir un matériau à haut rendement. Parmi ceux-ci on compte le revêtement Tinox et Minotherm. Ils sont fabriqués à base de verre trempé qui permet de garder une température stagnant aux alentours de 200°C. Alors que la peinture noire ne permet pas une chauffe supérieure à 130°C dans des conditions optimales.

La finalité de l’installation : Si vous voulez raccorder vos panneaux solaires à un chauffe eau ou des radiateurs, il faudra absolument une haute rentabilité. En revanche, si vous voulez simplement y raccorder un chauffage au sol ou mural, un matériel plus classique est préconisé pour éviter la surchauffe et donc un vieillissement prématuré de votre installation dont le glycol est un composant principal.

La région dans laquelle vous habitez : Si vous vivez dans une région très pluvieuse et peu ensoleillés comme le Nord de la France, l’installation solaire peut ne pas suffire à ce pour quoi elle a été conçue. Idéalement, les panneaux solaires doivent être utilisés dans des régions du Sud où le soleil est présent presque toute l’année comme c’est le cas pour les climats méditerranéens du Maroc. Le nombre de jours d’ensoleillement dans cette partie du globe est suffisamment élevé pour espérer rentabiliser le prix d’achat des ses panneaux assez rapidement . L’achat et l’installation de panneaux solaires thermiques n’est donc pas une mince affaire. De nombreux éléments doivent être pris en compte pour savoir si cet investissement sera réellement rentable et efficace pour vous et les besoins de votre foyer. Ces conseils ne sont qu’indicatifs, n’hésitez pas à demander l’avis d’un expert avant de vous lancer.



Les critères à prendre en compte pour choisir son panneau solaire photovoltaïque Sachez tout d’abord qu’il existe trois types de panneaux solaires photovoltaïques, tous sont à base de silicium mais les technologies qui sont mises en œuvre diffèrent :

Les premiers sont les panneaux solaires photovoltaïques à cellules amorphes. Fabriquées à base de gaz de silicium projeté sur la parois en verre, les cellules amorphes sont relativement bon marché et rendent ce type d’installation très polyvalent puisqu’il peut être placé sur de nombreux supports. En revanche, en terme de rendement, il faudra compter 2 à 3 fois moins par rapport aux cellules monocristallines.

Les seconds sont ceux qui utilisent les cellules monocristallines. Plus rentables mais aussi plus chères, ces cellules sont obtenues à base de silicium fondu ce qui les rend extrêmement pures. De ce fait, une plus petite surface produira davantage d’énergie, ce qui rend l’investissement tout aussi intéressant.

Enfin, les troisièmes utilisent les cellules polycristallines. Elles sont faites à base de cristaux de silicium. Leur fabrication est moins coûteuse que les monocristallines mais leur rendement est légèrement plus faible. Outre la nature des cellules, il faudra prendre en compte d'autre critères :

L’exposition de votre habitation : Si les panneaux sont installés sur une toiture avec un faible taux d’ensoleillement, il vaudra mieux opter pour des panneaux monocristallins car ils permettent de produire plus d’électricité à partir d’un plus faible ensoleillement. En revanche, si votre exposition est bonne, comme au Maroc, les polycristallins feront très bien l’affaire.

La garantie constructeur : Les panneaux photovoltaïques finissent par vieillir tôt ou tard et leur productivité baisse inexorablement. Les constructeurs propose cependant une garantie qui permet de se faire une idée du temps où votre installation pourra être au max de sa productivité. Plus la garantie constructeur est longue, plus vous utiliserez vos panneaux longtemps de manière optimale.

La puissance maximale de rendement : Des puissances crêtes ont été mises en place et standardisées afin de pouvoir se faire une idée du rendement de chaque panneau en fonction de sa technologie. Les panneaux les plus rentables sont en principes ceux qui peuvent fournir le plus d'énergie. Attention cependant à ne pas prendre au pied de la lettre ces données car elles indiquent des puissances calculées lorsque les conditions sont idéalement réunies. Le matériel nécessaire à indépendance énergétique en plus des panneaux solaires Les panneaux solaires ne fonctionnent pas tout seuls en branchant directement des appareils dessus. Comme dit plus haut, les électrons produits par la technologie photovoltaïque va créer un courant continu qui n'est pas immédiatement utilisable au risque de fortement endommager votre électroménager. De plus, l'électricité doit être stockée quelque part en attendant d'être utilisée. De ce fait, vous aurez besoin, en plus de vos panneaux de :

Un onduleur : permettant de transformer le courant continu en courant alternatif.

Des batteries : afin de stocker l’énergie produite. Il faut qu’elles soient suffisamment puissantes pour pouvoir réceptionner de grandes quantités d’électricité et cela peut avoir un coût assez élevé. Nous intervenons dans tous le Maroc? Nous proposons notamment l’installation de panneau solaire à Casablanca L’achat et l’installation de panneaux solaires thermiques n’est donc pas une mince affaire. De nombreux éléments doivent être pris en compte pour savoir si cet investissement sera réellement rentable et efficace pour vous et les besoins de votre foyer. Ces conseils ne sont qu’indicatifs, n’hésitez pas à demander l’avis d’un expert avant de vous lancer. Dans tous les cas, c’est à un expert de vous faire une estimation de la surface nécessaire en fonction de ces éléments. Ainsi, vous aurez une idée du prix que cela devrait vous coûter, et vous pourrez juger du bien fondé de cet investissement. En résumé, pour une efficacité optimale, les panneaux solaires doivent être orientés sud, disposer d’une inclinaison à 30°, et être placés dans un endroit dégagé où aucune ombre ne viendra perturber leur bon fonctionnement.

Quant au panneau photovoltaïque, son fonctionnement est un peu plus complexe. Son but est de transformer les rayons solaires en électricité qui sera à son tour stockée dans des batteries et utilisable au sein de votre foyer. Pour se faire, les photons contenus dans les rayons du soleil vont frapper les cellules de silicium qui composent le panneau pour produire des électrons qui vont se mettre à bouger. C’est ainsi que se créé un courant électrique continu qui sera alors stocké en attendant d’être utilisé. Cependant, l’électricité doit absolument être transformée en courant alternatif à l’aide d’un onduleur avant d’être mise à disposition pour un usage sécurisé. Au détriment de quoi, le système ne pourrait fonctionner correctement.